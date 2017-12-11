Ярославль, 11 декабря, 2017, 11:26 — ИА Регнум. ООО «АвангардСтрой» снова предлагает установить около храма Ильи Пророка десять мачт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охране объектов культурного наследия Ярославской области.

Yarregion.ru Храм Ильи Пророка в Ярославле

На сайте ведомства выложили экспертизу, выполненную по заказу ООО «АвангардСтрой». Эксперт Марина Горячева считает, что ни храму, ни достопримечательному месту «Исторический центр города Ярославля» мачты освещения не повредят.

«Наличие освещенности памятника в темное время суток является серьезной антивандальной и антитеррористической мерой, способствует предотвращению несанкционированного проникновения на территорию внутри ограды и непосредственно внутрь объекта культурного наследия», — пишет эксперт.

Летом этого года мачты установили «в пробном режиме», а правительство Ярославской области даже провело опрос — какой вариант освещения больше нравится ярославцам. Тем не менее, Министерство культуры приняло решение: мачт освещения у храма быть не должно. Но, как видим, инициаторы их установки сдаваться не намерены: появился новый проект.

«Со стороны южного, восточного и северного фасадов за пределами ограждения монтируется шесть конических опор высотой 8 м. Со стороны западного фасада, внутри ограждения, монтируются четыре конические опоры высотой 4 м. Всего устанавливается 10 опор», — предлагает ООО «АвангардСтрой».

Но ярославские специалисты не согласны с выводами подмосковного эксперта.

«Это тот же самый проект, только две мачты теперь находятся внутри ограждения. Я в очередной поговорил с разработчиками и предложил сделать освещение с земли. Но мне ответили, что они опасаются вандальных действия по отношению к светильникам. Какой вандализм? Площадь же находится под охраной?!», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

На обсуждение проекта дается 15 дней.