Киев, 11 декабря, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили привезли в Печерский суд Киева, сообщает 11 декабря украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В суде лидеру партии «Движение новых сил» и экс-губернатору Одесской области Украины будет избрана мера пресечения.

Напомним, «Марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который в Киеве накануне, 10 декабря, провели сторонники бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, собрал более 50 тыс. человек.

Отметим, 10 декабря сторонники Саакашвили, задержанного ранее в Киеве, выдвинули четыре требования к Раде. Активисты потребовали принятия законов «об импичменте», «об антикоррупционном суде», «о выборах», а также одобрения отставки генпрокурора страны Юрия Луценко.

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