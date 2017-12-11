Вашингтон, 11 декабря, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Женщины, которые публично обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, выступят 11 декабря с призывом провести расследование неподобающего поведения со стороны главы Белого дома, сообщает The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Соответствующее заявление они, как ожидается, сделают на пресс-конференции, организованной Brave New Films — группой, выпустившей в ноябре документальный фильм о предполагаемых домогательствах президента Трампа.

Напомним, тема сексуальных домогательств стала крайне острым вопросом в США, после того как в неподобающем поведении был обвинен ряд видных членов политического истеблишмента и творческого сообщества США.

Среди них голливудский продюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и комик Луи Си Кей. Более того, в отставку из-за подобных обвинений уже ушли трое законодателей США.

С обвинениями в половых домогательствах против Трампа во время предвыборной кампании 2016 года выступили несколько женщин. Всех обвинения он отверг, тогда как официальная позиция Белого дома в этом вопросе состоит в том, что все они лгут.

Тем не менее постоянный представитель США при Совбезе ООН Никки Хейли, которой некоторые эксперты по американской политике пророчат участие в следующих выборах главы Белого дома, заявила ранее, что тех, кто обвиняет Трампа, нужно услышать.