Вашингтон, 11 декабря, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Разведка США еще 10 лет назад предоставляла данные Конгрессу США о возможной разработке биологического оружия в КНДР. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на доклад главы американской разведки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Корея

В документе говорится, что группа северокорейских ученых, которым «не хватало технических навыков», работала над разработкой биологического оружия. Эксперты не исключают, что сейчас страна может быть близка к созданию подобного оружия.

«В настоящее время ресурсы Пхеньяна включают рудиментарную биотехнологическую инфраструктуру», — отмечается в докладе.

7 декабря ЦТАК со ссылкой на представителя северокорейского МИД сообщило, что совместные военные учения США и Южной Кореи, а также заявления Вашингтона свидетельствуют о подготовке к нанесению удара по Северной Корее.

По словам представителя внешнеполитического ведомства КНДР, все эти действия «являются предупреждением, что Пхеньян должен готовиться к войне на полуострове».

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