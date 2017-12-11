Ярославль, 11 декабря, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области предлагает в 2018 году снять с содержания регионального фонда капремонта 45 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Областная дума Заседание комитета

Жаркие споры по этому поводу разгорелись на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике областной думы. Некоторые депутаты сочли, что такое «урезание» негативно скажется на работе фонда. Другие, наоборот, задались вопросом — возможно, эти деньги для фонда были лишними?

«Вы снимаете в 2018 году 45 миллионов рублей с содержания фонда капремонта на ремонт садика. В дальнейшем вы будет компенсировать эти средства? Или они лишние?» — спросила у представителя правительства депутат Елена Кузнецова.

«Это не лишнее средства, мы понимаем, что фонд капремонта в любом случае будет действовать. Но мы считаем, что у них есть определенные внутренние резервы. Правительство проанализировало деятельность фонда, и мы считаем, что они справятся без этой суммы. Восстанавливать ее мы не планируем», — пояснил директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

С ним не согласился председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Александр Тарасенков.

«Мы 45 млн снимаем, при этом понимаем, что в фонде даже в этом году были определенные финансовые проблемы: не до конца рассчитаны поставщики услуг, недостаточно денег по фонду на госпошлины. То есть мы большие задачи фонду ставим, но при этом не обеспечиваем его оперативную деятельность. И как мы можем с фонда потом спрашивать выполнение программы, уменьшение кредиторки, когда фактически просто нет денег на то, чтобы вести претензионную работу? И сегодня мы снимаем 45 миллионов, потому что нашли какие-то внутренние резервы, хотя резервы для того и остаются, чтобы в трудной ситуации можно было их использовать» — отметил он.

На это директор департамента финансов пояснил: правительство считает, что без 45 млн рублей за счет внутренних резервов фонд капремонта обеспечит себе годовую потребность.

«Конечно, на тот объем кредиторской задолженности, если он перейдет с текущего года, им придется добавлять. Но текущее содержание года мы пока пересматривать не планируем», — сказал Илья Баланин.

Его поддержал Виктор Волончунас:

«Мы полгода можем спокойно отслеживать, как дела в фонде. Как только увидим, что в первом квартале они испытывают сложности по деньгам, сразу поднимем этот вопрос с комитета на думу и на правительство в плане поправки дел», — сказал он.

Депутат Александр Воробьев задал вопрос — если сейчас с содержания фонда снимается 45 млн рублей, то сколько же было заложено изначально?

Как выяснилось, всего на содержание фонда на 2018 было заложено 107 млн рублей.

«Тогда у меня второй вопрос. Закладывается сумма в 107 млн, вы снимаете 45 и не видите необходимости их возвращать. Я понимаю, если бы 5% снималось, а тут почти половина, и вроде бы она не влияет на содержание фонда. Тогда вопрос возникает — а как же первоначально закладывали 107 млн? Деньги лишние?» — спросил Александр Воробьев.

На это представитель регионального правительства сообщил, что у правительства «есть другой источник, за счет которого будет содержаться фонд капремонта».