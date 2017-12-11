Москва, 11 декабря, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нелегальное производство алкоголя, внесли в Госдуму члены Совфеда Евгений Бушмин, Сергей Рябухин и Виталий Шуба, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Производители

Прежде всего, предлагается дополнить КоАП штрафами за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт) в полимерной потребительской таре.

За данное нарушение будет предусмотрена мера наказания в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Также предлагается ввести ответственность за реализацию стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции лицу, не имеющему лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции. За это нарушение максимальный штраф составит до 1 млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Маркировка бутылок водки

Накануне сенаторы внесли в Госдуму законопроект, вводящий маркировку бутылок для водки.

Предлагается установить, что поставка стеклянной потребительской тары для алкогольной продукции крепостью более 28% объема готовой продукции допускается только лицу, имеющему лицензию на производство алкогольной продукции. Также предлагается ввести обязательную маркировку стеклобутылки, предназначенной для розлива крепкого алкоголя, уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя такой бутылки, а также универсальной маркировкой о том, что данная бутылка предназначена для алкогольной продукции крепостью более 28% объема готовой продукции (латинская буква «А» в окружности)», — говорится в документе.