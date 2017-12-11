Киев, 11 декабря, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Порядка $1,8 млрд потеряла Украина в результате прекращения торговли с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), сообщает 11 декабря пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, блокада Донбасса привела к потере Украиной в 2017 году $1,8 млрд, а в 2018 году прогнозируются убытки в размере $500 млн. В НБУ отметили, что частично потери были сокращены за счет высокой урожайности зерновых в 2016—2017 годах.

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Также в пресс-службе регулятора сообщили, что на Украине по-прежнему сохраняются высокие коррупционные и юридические риски, в результате чего иностранные инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в украинский бизнес.

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В НБУ добавили, что на 2019−2020 годы для украинского правительства приходится пик выплат по внешней задолженности.

Напомним, блокаду Донбасса Киев объявил в начале 2017 года. Помимо прямых убытков, это привело к острому дефициту антрацитового топлива на Украине. В результате Киев вынужден закупать уголь в США или ЮАР.