Курганская область, 11 декабря, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Представители правительства Курганской области встретились с сельскими учителями, которые подготовили иск к властям региона. Речь идёт об отмене стопроцентных компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и заменой их на выплаты в 1200 рублей согласно программе оздоровления экономики Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Учителя пояснили не только в иске, но и в видеообращении к президенту России Владимиру Путину, что при реальных зарплатах в 14−17 тыс. рублей им приходится на зиму закупать по четыре машины дров. Стоимость одной машины — восемь тысяч рублей. Причем средняя зарплата в Звериноголовском районе, к примеру, 22 тысячи рублей. Получается, что педагоги получают практически половину положенного по майским указам. Помимо этого, с января 2017 года учителя Звериноголовского района получают заработную плату в размере 70%, то есть полностью отсутствуют выплаты стимулирующего характера.

«Нарушения, выявленные в ходе проверок департамента образования и науки, ставшие причиной волнения в педагогических коллективах, должны быть устранены. Общее положение об оплате труда работников муниципальных учреждений образования Звериноголовского района и разработанные на его основе положения конкретных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будут приведены в соответствие с действующими нормативными актами», — сообщает пресс-служба губернатора Курганской области об итогах встречи правительственных чиновников с учителями, которая состоялась 9 декабря.

С одной стороны, в правительстве Зауралья признают, что учителям недоплачивали за их труд. Кроме того, выяснилось, что за счет стимулирующих выплат, положенных педагогам, оплачивался труд технического персонала школ, тогда как данные выплаты должны осуществляться за счет местного бюджета.

С другой стороны, сообщается, что «в целом в Звериноголовском районе соблюдены требования по доведению размера средней заработной платы педагогов до средней по экономике региона».

«Из областного бюджета финансирование на эти цели выделено в полном объеме. Помимо этого, до конца года муниципальное образование получит дополнительную дотацию из регионального бюджета, размер которой составит около 1 млн рублей. Как отметила начальник управления образования администрации Звериноголовского района Елена Визгина, по итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата педагогов школ составила 22 тысячи 181 рубль. По сравнению с 2016 годом в 2017 году из областного бюджета Звериноголовскому району на меры социальной поддержки педагогов выделено на 710 тысяч рублей больше», — заявляют в пресс-службе главы Зауралья.

Это породило ещё большую волну возмущения сельских учителей, которые пояснили чиновникам, что районные власти, мягко говоря, лукавят. Учитель начальных классов в Звериноголовской школе получает 13 тыс. рублей. Или деньги где-то теряются, или кто-то откровенно пытается обмануть правительство региона и педагогов, полагают работники образования.

В департаменте образования Курганской области отчитались, что по результатам проверки зарплат учителей Звериноголовского района «есть вопросы и к распределению регионального финансирования районом между образовательными учреждениями, по итогам проверки администрации района направлен ряд рекомендаций».

Напомним, убрать коммунальную льготу для сельских учителей в Курганской области якобы вынудил Минфин, прописавший Зауралью «финансовую диету» по причине огромного госдолга. Профсоюзным лидерам, которые собирались вывести педагогов на забастовку, правительство региона обещало выдать сельским учителям по 10 кубометров дров по льготной цене. Но этого не случилось, так как заместитель директора департамента цен и тарифов Курганской области Александр Носко заявил, что нет у ведомства подобных полномочий.

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Тем временем о низких зарплатах зауральских учителей говорилось с марта 2017 года на уровне правительства страны, так как выяснилось, что в Курганской области реальные доходы педагогов существенно ниже официально заявленных. Активисты одной из общественных организаций выявили: реальная зарплата курганского учителя составляет 15 тыс. 932 рубля, тогда как власти заявляют о сумме 25 тыс. рублей. С тех пор ничего, судя по учительским протестам, не изменилось.

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«При существующей сегодня системе оплаты труда учителя гарантированно получают только базовую часть. К ней добавляются стимулирующие выплаты за классное руководство, внеурочную деятельность, проверку тетрадей. Они могут распределяться директором школы, учебно-методической комиссией, профсоюзом и другими органами по своему усмотрению. Объем стимулирующих надбавок нередко снижается без объяснения причин, некоторые учителя сообщают, что стимулирующие выплаты им вообще не начисляются (9%). Величина оклада же многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем», — отметила в марте 2017 года общественница ОНФ Любовь Духанина.