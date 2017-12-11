Москва, 11 декабря, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В настоящее время на территории России наблюдается «порог эпидподъёма» по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщила 11 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Gorspravka09.ru ОРВИ

Руководитель ведомства отметила, что заболеваемость ОРВИ начала расти со второй декады сентября.

«Сегодня уже 46% россиян привиты против гриппа отечественной вакциной с актуальным штаммовым составом», — сообщила Анна Попова в интервью газете «Известия».

Руководитель Роспотребнадзора также подчеркнула, что доля прививок российской вакциной от гриппа в общем числе сделанных жителями страны прививок от гриппа составляет более 85%.

Напомним, 8 декабря начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что хотя в Москве эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу и спокойная, но сезонный подъем показателей заболеваемости продолжается.

С начала эпидемиологического сезона выявлено всего четыре случая заболевания гриппом. Случаев заболевания птичьим гриппом в столице не выявлено.

Всего в столице, по данным на 1 декабря, от гриппа привиты более 6,76 млн человек (55,1% от населения города), в том числе более 1 млн детей.

Читайте также: Более 55% жителей Москвы сделали прививки от гриппа