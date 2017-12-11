Киев, 11 декабря, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Американское федеральное бюро расследований (ФБР) не проводит спецопераций на Украине, заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, сообщает 10 декабря «ТСН.Тиждень».

Cugetliber.ro Сотрудники ФБР

По его словам, сотрудники ФБР на законных основаниях сотрудничают с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), помогая детективам различным образом: предоставляют им информацию, делятся опытом, консультируют, ускоряют международные поручения.

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При этом Холодницкий подчеркнул, что сотрудники ФБР, работающие с НАБУ, регулярно сменяются. Глава САП отметил, что ФБР не проводит спецопераций с антикоррупционным бюро.

«Работники ФБР не бегают с пистолетами по Киеву и не ловят людей», — сказал Холодницкий.

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Напомним, ранее глава генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко обвинил НАБУ в незаконном ведении дел совместно с иностранной спецслужбой — ФБР. После этого ФБР официально заявило, что между НАБУ и спецслужбой был заключен договор о сотрудничестве, в рамках которых помощь, оказываемая ФБР украинскому антикоррупционному бюро, полностью легальна.