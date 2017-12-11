Манама, 11 декабря, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Правозащитники из Бахрейна поддержали делегацию, посетившую Израиль во время политического кризиса, вызванного решением президента США Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает 11 декабря Reuters.

Walkerssk Иерусалим

Поддержку правозащитников делегация получила в ответ на критику, раздавшуюся в стране, после признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, что привело в ярость жителей королевства.

Визит 24 делегатов из группы «Это Бахрейн» сопровождался информационной поддержкой в социальных сетях, авторы которых уверяли пользователей интернета в том, что данный акт не является изменой палестинцами или бахрейнцам.

Государственные СМИ подчеркнули, что данный визит является частной инициативой и не имеет никакого отношения к политике государства. Подобная инициатива призвана продемонстрировать верность принципам терпимости.

Члены делегации посетят в Израиле святые места христиан, иудеев и мусульман, что также должно продемонстрировать миру идею уважения к конфессиональным особенностям различных народов.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало резкую негативную реакцию в большинстве мусульманских стран.