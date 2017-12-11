Москва, 11 декабря, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Для работы на чемпионате мира по футболу-2018 в России таксомоторные компании должны будут соответствовать разработанным правилам и пройти аккредитацию в первой половине 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

(сс) MichaelGaida Такси

Чтобы получить разрешение на работу в рамках чемпионата, компании должны будут

«погасить неоплаченные штрафы, оборудовать автомобили желтыми государственными регистрационным знаками и опознавательными фонарями на крыше», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сами автомобили не должны быть старше 4-х лет, кроме того, кузов московских машин должен быть желтого цвета, а подмосковных — белого с желтой и серой полосами.

Такие требования были разработаны департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Аккредитованные такси смогут подъезжать к спортивным объектам чемпионата мира.

Водителям желательно будет знать «стандартные фразы» на английском языке.

«К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места», — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Напомним, 5 декабря глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил Международной федерации футбола (ФИФА) содействие в отношении расследования проблем с допингом в российском спорте.

По словам Баха, ФИФА должна запросить информацию у главы одной из комиссий МОК Самуэля Шмида. Возможно, отметил Бах, Шмидт в своей работе сталкивался с какими-то свидетельствами о допинговых нарушениях в российском футболе.

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