Москва, 11 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации намерено вернуть 84,4 млрд рублей, которые были потрачены на докапитализацию проблемных банков («ФК Открытие», Бинбанк и Генбанк), через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Сделать это планируется за счет того, что контроль над АСВ от кабинета министров перешел к ЦБ, рассказали федеральный чиновник и близкий к ЦБ человек.

Источник издания отмечает, что вернуть выделенные банкам финансовые средства получится, если имущественный взнос в АСВ внесет именно Банк России, а не правительство из бюджетных средств.

«Близкий к совету директоров АСВ человек подтверждает — возврат потерянных в санируемых банках денег будет проходить через замену взноса правительства на ЦБ», — пишет газета.

Собеседник издания отмечает, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято. На данном этапе идут обсуждения сколько именно сможет компенсировать правительство.

2 ноября председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявила, что процесс расчистки российского банковского сектора от проблемных банков может занять ещё один-два года.

По ее словам, на данный момент «проделана уже значительная часть работы».

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