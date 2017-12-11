СМИ: Правительство планирует вернуть потраченные на санацию банков деньги
Москва, 11 декабря, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации намерено вернуть 84,4 млрд рублей, которые были потрачены на докапитализацию проблемных банков («ФК Открытие», Бинбанк и Генбанк), через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Сделать это планируется за счет того, что контроль над АСВ от кабинета министров перешел к ЦБ, рассказали федеральный чиновник и близкий к ЦБ человек.
Источник издания отмечает, что вернуть выделенные банкам финансовые средства получится, если имущественный взнос в АСВ внесет именно Банк России, а не правительство из бюджетных средств.
«Близкий к совету директоров АСВ человек подтверждает — возврат потерянных в санируемых банках денег будет проходить через замену взноса правительства на ЦБ», — пишет газета.
Собеседник издания отмечает, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято. На данном этапе идут обсуждения сколько именно сможет компенсировать правительство.
2 ноября председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявила, что процесс расчистки российского банковского сектора от проблемных банков может занять ещё один-два года.
По ее словам, на данный момент «проделана уже значительная часть работы».
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