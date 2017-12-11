Уфа, 11 декабря, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В течение пяти-семи лет необходимо довести объём транспорта, работающего на газе, до 10% от всех транспортных средств. Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на Международном форуме «Транспорт России».

Газовое оборудование для автомобиля

По его словам, объемы выбросов от автомобильного транспорта в настоящее время достигают гигантских значений, сообщает «Горобзор».

"В Уфе, крупном промышленном российском центре, 80% выбросов в атмосферу — это автомобильный транспорт. Понятно, что с этим мириться нельзя, что надо переходить на альтернативные виды топлива. Самое близкое для нашей страны — это, конечно, газомоторное топливо», — полагает глава республики.

Хамитов напомнил, что в Башкирии в рамках стимулирования перевода транспорта на газ работает 20%-ная льгота от действующих ставок на каждое транспортное средство для юридических и физических лиц, которую планируется увеличить до 50%. До 2020 года из бюджета республики будет направлено почти 2,5 млрд рублей на приобретение транспортных средств, работающих на газомоторном топливе.

«В эту отрасль направляются уже не сотни миллионов, а миллиарды рублей. Уверен в том, что если мы хорошо, плотно поработаем, то в течение пяти — максимум семи лет сможем довести объём транспорта, работающего на газе, до 10%. А это уже будут хорошие, нормальные показатели. Значит, мы на 10% снизим давление на атмосферу в части выбросов от дизельного топлива и бензиновых двигателей, которые сегодня присутствуют», — заключил Хамитов.