Тегеран, 11 декабря, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Непредсказуемость США, их попытки сместить международное внимание на еще один кризис, необходимости в котором нет, а также характер военного потенциала Ирана и его миротворческая деятельность на Ближнем Востоке стали темами статьи главы иранской дипломатии Джавада Зарифа в авторитетном американском издании The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Прежде всего дипломат выразил сожаление по поводу того, что за последние 11 месяцев ответом на искренность Ирана были приступы истерии со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он также отметил, что США продемонстрировали, что самое предсказуемое в их поведении — это их непредсказуемость, например, по вопросам соглашения по климату и Палестины. В связи с этим дипломат предостерег страны ЕС от отказа от своих обязательств и слепого следования по стопам Белого дома. Он также призвал ЕС сделать все, чтобы не повторились прежние ошибки европейского блока.

Зариф напомнил, что более чем за десять лет до переговоров, которые впоследствии привели к ядерной сделке 2015 года, Иран поддерживал такой же диалог с Великобританией, Францией и ФРГ. Тогда дипломаты ЕС, пытаясь убедить администрацию президента Джорджа Буша — младшего дать дипломатии шанс, обратились к Тегерану с просьбой осуществить временное добровольное замораживание своей деятельности по обогащению урана для создания доверия, на что Иран согласился.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

Тем не менее умиротворить США оказалось довольно сложно. Более того, дипломаты ЕС совершили еще одну ошибку: после двух лет переговоров — и под давлением со стороны США — Соединенное Королевство, Франция и Германия внезапно потребовали, чтобы Тегеран отказался от всех видов обогащения урана. В результате этого переговоры были прекращены, а европейские дипломаты не смогли ни остановиться нас, ни умиротворить Вашингтон.

Переговоры, проходившие впоследствии время от времени, ни к чему не привели, и к 2013 году, когда стороны вновь сели за стол переговоров — на этот раз с участием США, — число центрифуг Ирана выросло с 200 в 2005 году до 20 тыс. Речи о том, чтобы прекратить обогащение урана на территории Ирана, больше не шло. Ядерная сделка стала редким триумфом дипломатии над конфронтацией, поэтому, отметил Зариф, подрыв этого достижения стал бы ошибкой. ЕС не должен потакать стремлению Вашингтона сместить фокус внимания на еще один ненужный кризис — будь то ракетная программа Ирана или влияние страны на Ближнем Востоке.

Глава иранской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что военный потенциал Ирана соответствует всем рамкам международного права и носит исключительно оборонительный характер. Стратегия же страны в области обороны исходит из трезвых геостратегических расчетов, моральных и религиозных убеждений, а также основана на историческом опыте страны. Зариф напомнил, что в ходе Ирано-иракской войны Саддам Хусейн активно применял против иранских городов советские ракеты, в ряде которых содержалось химическое оружие, поставленное Западом. Тогда, подчеркнул дипломат, мировое сообщество не только хранило молчание, но и ни одна страна не желала продавать Ирану оружие, чтобы он мог по меньшей мере ответить на агрессию.

Исламская республика извлекла нужные уроки: были усовершенствованы ракеты, которые стали эффективным инструментом сдерживания. Более того, в своей ракетной программе Иран сфокусировался на точности в обмен на дальность действия ракет, что дало Тегерану возможность наносить ответные удары с хирургической четкостью. Ядерному оружию высокая точность не нужна, чего нельзя сказать о неядерном оружии. Свои же ракеты Иран развернул лишь против небольшого ряда врагов: режима Саддама Хусейна и его союзников-террористов, а также «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Christiaan Triebert Война в Сирии

Ни одна администрация Ирана не оставит свой народ без защиты, и международное сообщество — в частности ЕС — должно понимать это и вместо Ирана направить свои усилия на предотвращение реальных глобальных угроз, вроде войн, поглощающих Ближний Восток. В свою очередь, Иран гордится тем, что возглавил попытки добиться долгожданного конца кровопролития в Сирии.

Еще в 2013 году Зариф предложил план по окончанию конфликта в этой стране посредством введения режима прекращения огня, формирования правительства национального единения, конституционной реформы и свободных и честных выборов. Однако стороны оказались глухи к этому предложению. Тем не менее, подчеркнул он, Иран продолжил нашу работу. Только в прошлом месяце президент страны Хасан Рухани вместе со своими российским и турецким коллегами сделал важный шаг в сторону мира на саммите в российском городе Сочи, прокладывая путь к большей гуманитарной помощи, деэскалации и организации конгресса сирийского народа.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Миротворческая деятельность Ирана, как указал Зариф, не исключается Сирией. Так, уже через две недели после начала Саудовской Аравией кровопролитной кампании нанесения бомбовых ударов по Йемену в апреле 2015 года исламская республика выступила с планом немедленного введения плана прекращения огня и предоставления гуманитарной помощи. По задумке Тегерана, за этими шагами должен был последовать диалог о создании инклюзивного правительства. Однако организаторы гуманитарного кризиса и их союзники на Западе выбрали войну.

Пока Иран и его партнеры пытаются затушить огонь, поджигатели в регионе все больше теряют связь с реальностью: они не видят необходимости в инклюзивном взаимодействии. И несмотря на то, что столь многое поставлено на карту, важные заинтересованные стороны по-прежнему не желают привлекать «поджигателей» к ответственности. Невзирая на это, Зариф выразил надежду на то, что общее видение будущего будет найдено, а также что у сторон найдутся силы для достижения поставленной цели.