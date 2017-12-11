Москва, 11 декабря, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Нефть Brent 8 декабря решилась на рывок в направлении отметки $64, ограничившись уровнем $63,63. Несмотря на впечатляющий локальный подъем, который был спровоцирован преимущественно статистикой из Китая, позиции актива выглядят неустойчиво, и риски возобновления продаж сохраняются, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

ArtseBie Нефть

«Локальным драйвером покупок в сырьевом сегменте под занавес недели послужили впечатляющие данные по импорту энергоносителей в КНР. В ноябре Поднебесная импортировала свыше 9 млн баррелей нефти в сутки, что почти на 2 млн выше, чем месяцем ранее. Общая торговая статистика крупнейшего потребителя также оказалась весьма сильной», — пояснил эксперт.

Но беспокойство игроков по поводу потенциального роста активности на сланцевых месторождениях сохраняется. 8 декабря компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых в стране увеличилось еще на две единицы, достигнув нового трехмесячного максимума.

«Несмотря на скромный прирост, дальнейшее повышение буровой активности играет против Brent, которая под влиянием этого фактора с утра отступает и уже в скором времени может вернуться под отметку $63», — полагает Мащенко.

Еще одним факторов давления на цены стали заявления министра нефти Кувейта. 10 декабря Ассам аль-Марзук намекнул, что страны ОПЕК+ могут прекратить сокращение добычи раньше конца 2018 года, если рынок нащупает равновесие к июню, когда экспортеры будут пересматривать условия сделки.

«Таким образом, в краткосрочной перспективе инициатива может вернуться на сторону медведей, и Brent рискует растерять недавно набранные очки», — считает эксперт.

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