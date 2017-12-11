Вашингтон, 11 декабря, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун заявил, что президент США Дональд Трамп не боится Бога, сообщает 11 декабря Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Причиной такого высказывания стала позиция Трампа по вопросу об изменении климата. Глава Белого дома считает данную теорию антинаучной, что, по мнению Брауна, свидетельствует об отсутствии у президента «страха Божьего».

«Я не думаю, что президент Трамп имеет страх перед Богом, страх перед его гневом, который должен приводить к смирению», — отметил Браун.

«Это безрассудное пренебрежение истиной и экзистенциальными последствиями, которые могут вскоре дать о себе знать», — добавил губернатор.

Браун, борющийся с последствиями крупнейших в истории его штата лесных пожаров, убежден, что природа не может быть разменной картой в политической борьбе.

Напомним, президент США Дональд Трамп, вскоре после вступления в должность вышел из Парижских соглашений по климату. По его мнению, подобные договоры не имеют отношения к научным открытиям и призваны ограничить рост промышленности в Соединенных Штатах, что играет на руку Китаю.