Москва, 11 декабря, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Рубль показал 8 декабря невнятные торги. Попытки укрепления, несмотря на довольно активные покупки на рынке нефти, носили ограниченный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар закрепился над отметкой 59 рублей, а евро вернулся к уровням предыдущего закрытия на 69,64 рубля.

ИА REGNUM Рубль

В противовес нефтяному ралли выступило повсеместное укрепление доллара, которое помешало российской валюте воспользоваться ростом котировок Brent. Американская валюта привлекает спрос на ожиданиях утверждения налоговой реформы, а также в ожидании повышения ставки ФРС США на этой неделе, отметил он.

«Черное золото тем временем получило локальный импульс со стороны китайских данных, указавших на активный спрос Поднебесной на энергоносители. В ноябре импорт нефти в КНР вырос до 9,01 млн баррелей в сутки против 7,3 млн месяцем ранее», — привел цифры эксперт.

По его мнению, в более широкой перспективе риски для рубля сохраняются. Прежде всего, в этом контексте на предстоящей неделе — это сужение дифференциала по ставкам.

«13 декабря Федрезерв с 99%-ной вероятностью повысит стоимость кредитования, а Банк России 15 декабря, как широко ожидается, снова снизит ставку. Впрочем, масштабного ослабления российской валюты под влиянием этого фактора не ожидается, поскольку действия регуляторов преимущественно уже заложены в текущих ценах», — пояснил Ковалев.

Также в некоторой степени поведение рубля, помимо общих настроений по доллару, будет зависеть от поведения Brent.

«Сегодня, 11 декабря, с утра котировки слегка отступают, угрожая отметке 63. Это может помешать рублю возобновить попытки укрепления в ответ на некоторое ослабление позиций доллара на международном рынке Форекс», — считает эксперт.

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