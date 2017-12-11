Киев, 11 декабря, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Новогодняя елка в Киеве сильно пострадала из-за неудачной транспортировки, заявил организатор киевских новогодних праздников Игорь Добруцкий, сообщают 10 декабря украинские «Вести».

Иголки с елки

Согласно сообщению, главная новогодняя елка Украины была привезена в Киев из Богородчанского специального агролесхоза, расположенного в Ивано-Франковской области. Изначально елка выглядела очень достойно, а для того, чтобы спилить дерево, понадобился кран и 12 человек. Однако по пути в Киев елка сильно «облысела».

"Знали бы мы, что ее в такое превратят, вообще не отправляли бы», — сказал директор компании «Ивано-Франковск-облагролес» Олег Олейник.

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Однако, по словам Добруцкого, нет ничего страшного в том, что елка потеряла часть своих пышных веток во время транспортировки. Организатор праздников отметил, что дерево успело потерять 18 главных ветвей и порядка 70 более мелких, притом что всего на елке было около 360 веток.

«Но три стороны очень хорошие», — оптимистично считает Добруцкий.

Он также подчеркнул, что организаторы намерены «восстановить» пышность елки путем «приклеивания» веток на железные скобы к дереву.

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«После закрепления конструкции по длине ствола мы разместим железные крепления для веток и прицепим их. Еще несколько дней — и вы ее не узнаете», — уверен Добруцкий.

Напомним, ранее скандал с новогодней елкой произошел в Кишиневе. В столице Молдавии установили весьма «лысую» елку, которую тоже везли из Ивано-Франковской области Украины. В результате молдавское правительство приняло решение заменить елку на новую.