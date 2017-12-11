Чикаго, США, 11 декабря, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Торги фьючерсными контрактами на биткоин стартовали на Чикагской бирже опционов (CBOE) 11 декабря 2017 г. Сайт CBOE ушел в оффлайн практически сразу из-за высокой нагрузки. Об этом сообщает Republic.

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«Курс биткоина за первые минуты торгов подскочил более чем на $1,5 тыс. — с $15 тыс. до $16,6 тыс, — передает вещатель. — Затем стоимость виртуальной валюты опустилась чуть ниже $16 тыс».

Позже представители биржи отметили, что временная недоступность сайта на проведение операций не повлияла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года курс биткоина увеличился в несколько раз. Если в начале года валюта торговалась в районе $1 тыс, то к концу октября достигла отметки в $6 тыс, после чего практически еженедельно обновляла рекорды.

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