Берлин, 11 декабря, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Предложенную председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем идею создания Соединенных Штатов Европы поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает 10 декабря издание ARD.

Европа

Как следовало из начального заявления Шульца, федерализация стран Евросоюза к 2025 году будет направлена на укрепление сотрудничества между ними, и она стала одним из требований в переговорах о возможной коалиции СДПГ с ХДС/ХСС, получившими на выборах в бундестаг большинство голосов избирателей.

«Политиков все время критикуют за отсутствие видения (дальнейшего развития). И сейчас у кого-то — Мартина Шульца — появилась идея дальнейшего развития Европы, и тут же все набросились на него», — заявил Габриэль, который также приходится однопартийцем Шульцу.

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Министр пояснил, что страны ЕС в новом качестве могут выступить в защиту интересов европейских граждан по всему миру, а это «невозможно, если отдельные государства действуют в одиночку».

«Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем», — заключил министр.

Напомним, 8 декабря Мартин Шульц заявил, что интеграция на уровне федеральной Европы помогла бы странам ЕС справиться с нарастающей угрозой со стороны правых партий, и предложил к 2025 году создать Соединенные Штаты Европы. Ключевым условием такого объединения он назвал наличие общей Конституции.

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