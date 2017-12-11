Екатеринбург, 11 декабря, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Сегодня, 11 декабря, Генеральные консульства США возобновляют выдачу неиммиграционных виз. Речь идёт консульствах в трёх российских городах — Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официальное сообщение на сайте Генконсульства Соединенных Штатов в России.

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При этом отмечается, что количество собеседований на получение разрешения на временный въезд в страну будет ограничено.

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Как пояснили в Генконсульстве, это связано с сокращением персонала.

«Посольство Соединенных Штатов в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, DV и неиммиграционные визы. Однако мы не можем продолжать предоставлять наши услуги на том же уровне, что до сокращения персонала посольства и консульств США Россией на 60%», — пояснили в консульстве.

По этой же причине собеседования на неиммиграционные визы ранее были отменены.

Напомним, выдачу неиммиграционных виз по всей территории России США приостановили с 23 августа. С 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве.