Москва, 11 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В Москве с 20 декабря начнут работать ёлочные базары. Более 200 елочных базаров откроются во всех округах столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

Данциг Май Вольфович. Ёлочка. 1971

До 31 декабря в торговых точках можно будет приобрести живую ёлку, пихту или сосну.

Все торговые точки с вывеской «Елочный базар» оформят в едином стиле: ограждение будет напоминать хвойные деревья.

После празднования Нового года и новогодних каникул на территории Москвы начнут работать 12 пунктов утилизации новогодних елей.

Пункты утилизации появятся на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в Зеленограде.

Сдать новогоднее дерево на переработку можно будет с 9 января по 1 марта.

В пунктах утилизации будут принимать ели, сосны и пихты, при этом на них не должно быть мишуры и других украшений.

Все деревья хвойных пород отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

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Как сообщало ИА REGNUM, к Новому году в столице установят около 3,9 тыс. праздничных конструкций и 268 ёлок. Ели установят в местах массового гуляния. Темой нового 2018 года станет «Москва театральная».

Напомним, в Москве предложили новое наказание за вырубку ёлок. Помимо штрафов, предлагается ввести обязательные общественно полезные работы.

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