Вашингтон, 11 декабря, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Студентов-сторонников президента США Дональда Трампа выгнали из университетского кафе, сообщает 11 декабря Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Учащиеся университета Фордхэм в Нью-Йорке, были удалены из кафе, находящемся на территории учебного заведения. Их обвинили в нарушении безопасности, вызванной их головными уборами: бейсболками с предвыборным слоганом Трампа «Сделаем Америку великой снова».

Данный инцидент попал на видео. Студентам было сказано, что их поддержка главы Белого дома неприемлема для данного заведения.

«Никто из здесь присутствующих не хочет, чтобы вы находились в этом помещении. Я даю вам пять минут», — заявил один из зачинщиков конфликта, обратившись к учащимся университета.

Один из пострадавших отметил, что просто хотел выпить чашку кофе, никому не грубил и не собирался вступать в конфликт.

Представитель университета отметил, что в учебном заведение нет политики, позволяющей дискриминировать студентов по их политическим взглядам. Данное недоразумение будет подробнейшим образом расследовано.

Напомним, после избрание президентом США Дональда Трампа, СМИ начали массированную критику нового главы Белого дома, случай, произошедший в университете Фордхэма, как считают эксперты, свидетельствует о поляризации общественных настроений в государстве.