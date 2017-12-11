Тегеран, 11 декабря, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Военный потенциал Исламской Республики Иран носит исключительно оборонительный характер, соответствуя всем международным нормам, подчеркнул министр иностранных дел Ирана Зариф Джавад в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Дипломат отметил, что страны — члены ЕС не должны потакать «стремлению Вашингтона сместить фокус внимания на еще один ненужный кризис», поводом для которого может оказаться ракетная программа исламской республики или ее влияние на Ближнем Востоке.

«Я хотел бы повторить: военный потенциал Иран находится в рамках международного права и носит исключительно оборонительный характер», — заявил он, указав на то, что политика Тегерана в сфере безопасности «исходит из трезвых геостратегических расчетов, а также моральных и религиозных убеждений».

Более того, нынешняя доктрина Тегерана основана на историческом опыте страны, пережившей Ирано-иракскую войну, в рамках которой бывший лидер Ирака Саддам Хусейн наносил ракетные удары по иранским городам, в том числе с применением поставленных Западом химических зарядов.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа неоднократно заявляли о том, что ракетная программа Ирана нарушает подписанное Тегераном ядерное соглашение, призывая дополнить Совместный всеобъемлющий план действий положениями об ограничении ракетной деятельности страны.