Пекин, 11 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Запущен первый алжирский спутника связи Alcomsat-1. Запуск осуществила КНР, и, как сообщают китайские СМИ, прошёл он успешно.

Military.china.com Великий поход-3В

На орбиту космический аппарат доставит ракета-носитель «Великий поход-3В», стартовавшая с космодрома «Сичэн» (провинция Сычуань) сегодня, 11, декабря, в 00:40 по местному времени.

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Подобный опыт сотрудничества в космической сфере для Китая и Алжира первый. Спутник будет использоваться для срочных сообщений, ретрансляции радио‑ и телевизионных сигналов, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету и навигации, сообщают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси Китай запустил новый метеорологический спутник «Фэнъюнь-3D». Вместе с «Фэнъюнь-3С», который был запущен в сентябре 2013 года, новый спутник сформирует сеть, которая с большей точностью будет проводить атмосферное зондирование, а также улучшит возможности отслеживания парникового эффекта.