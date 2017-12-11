Кемерово, 11 декабря, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В магазинах города Кемерово начали появляться так называемые «полки добра», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как поясняют торговые сети, участвующие в данной социальной акции, «полка добра» — «это полка с бесплатными продуктами, с которой все нуждающиеся могут безвозмездно взять чай, макароны, хлеб, подсолнечное масло, крупу, сахар, соль и многое другое».

Отметим, что «полки добра» ранее появились и в других регионах РФ. Социальная акция уже успела собрать вокруг себя как сторонников, так и критиков.

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Продуктами питания такую полку наполняют неравнодушные люди — те, кто хочет помочь малообеспеченным многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, студентам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Как сообщает сеть универсамов, участвующих в акции, пока «полка добра» одна — на пр. Советском, 32. Но если эксперимент будет удачным, подобные полки появятся и в других универсамах.

По данным Кемеровостата, в ноябре индекс потребительских цен по Кемеровской области составил 100,3% (с начала года — 101,5%), в том числе на продовольственные товары — 100,2% (99,2%), непродовольственные — 100,5% (102,3%), услуги — 100,2% (104,1%).В то же время, просроченная задолженность по заработной плате на 1 ноября 2017 года равнялась 254,4 млн рублей и возросла за месяц на 9,3%. Среднемесячная заработная плата работников в организациях Кемеровской области в январе-сентябре составила 31 909 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 7,5%.

Одновременно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России продолжится переформатирование социальной политики таким образом, чтобы помощь нуждающимся гражданам приняла более адресный характер. По мнению чиновника, оказывать поддержку нужно «исключительно нуждающимся гражданам»

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Как сообщало ИА REGNUM, к акции «полки добра», объявленной региональными властями, присоединилась ранее Калуга, а вслед за ней и Обнинск. Однако в соцсетях развернулась дискуссия о том, заработает ли эта акция в реальности, и почему от чьей-то доброты должен зависеть обед пенсионера или малоимущей семьи. Неоднократно высказывалось мнение, что подобные акции — это не что иное, как попытка переложить ответственность за неимущих жителей на плечи других жителей.