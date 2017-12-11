Москва, 11 декабря, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Новогодние искусственные ели будут установлены 20 станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщил 11 декабря руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Gorod55.ru Новый год

«На 20 станциях Московского центрального кольца появятся новогодние искусственные елки. Самую большую из них — около 3 м в высоту — уже установили возле входа на станцию «Лужники», — цитирует агентство «Москва» собеседника.

По его словам, трехметровая ель на станции «Лужники» — единственная такой высоты. Все остальные будут высотой порядка полутора метров.

Ликсутов перечислил станции, на которых москвичи и гости столицы смогут увидеть наряженные елки: «Лужники», «Кутузовская», «Деловой центр», «Шоссе Энтузиастов», «Площадь Гагарина», «Лихоборы», «Окружная», «Локомотив», «Измайлово», «ЗИЛ», «Бульвар Рокоссовского», «Соколиная гора», «Верхние Котлы», «Крымская», «Шелепиха», «Хорошево», «Ботанический сад», «Ростокино», «Белокаменная», «Новохохловская».

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Отмечается, что новогодние ели будут размещены в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров — в транспортно-пересадочных узлах в местах возле касс и турникетов. Украшения деревьев будут состоять из новогодних игрушек и шаров, а перед наступлением Нового года на станциях МКЦ можно будет увидеть Деда Мороза и Снегурочку.

«Планируется, что в конце декабря, перед наступлением Нового года, на пяти станциях МЦК появятся Дед Мороз и Снегурочка. Они будут поздравлять пассажиров с праздниками и раздавать памятные сувениры», — заключил Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к Новому году Москву украсят около 270 ёлок. Их установят в местах массовых гуляний.