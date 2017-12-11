Лондон, 11 декабря, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Конкурс на создание нейтрального флага для российских спортсменов предложили провести в британском издании The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг

Журналист издания Джайлс Смит объявил конкурс среди читателей на создание флага для российских спортсменов, не допущенных на Олимпийские игры 2018 года.

По его мнению, одним из вариантов могла бы стать заставка канала BBC, которая использовалась во время технических работ. На ней изображена девочка, играющая в крестики-нолики с «жутким» игрушечным клоуном.

Другим вариантом, как пишет Смит, было бы одеяло из клетчатой ткани-шотландки, которая могла бы сделать идею о «накрытии» спортсменов санкциями более уютной.

«Берём идею о «клетке» для провинившихся спортсменов и делаем из неё что-нибудь уютное. Это практично: не будем забывать, что речь идёт о зимней Олимпиаде, а на ней бывает холодно», — написал Смит.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию от участия в зимних Олимпиаде 2018 года. Выступить на Играх смогут только отдельные спортсмены под нейтральным флагом.

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