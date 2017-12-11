Тегеран, 11 декабря, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа стала предсказуема своей непредсказуемостью, что проявилось на примерах Палестины и Парижского соглашения по климату, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в статье, опубликованной в The New York Times.

Иран.МИД. Джавад Зариф[ Скриншот страницы vesti.ru

«К сожалению, за прошедшие 11 месяцев ответом на искренность Ирана были приступы истерии со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Однако ненадежность США — по вопросам от изменения климата до Палестины — стала чем-то вполне предсказуемым», — отметил дипломат.

По словам главы иранской дипломатии, основное стремление Тегерана на сегодняшний день заключается в стремлении предостеречь страны ЕС от слепого следования по стопам Белого дома. Он подчеркнул, что крайне важно сделать всё, чтобы «история не повторилась», имея в виду более ранние переговоры Тегерана с Лондоном, Парижем и Берлином. Тогда от Ирана в качестве меры построения доверия сначала потребовали на время заморозить обогащения урана, после чего — под давлением Вашингтона — заявили о том, что эту деятельность нужно прекратить полностью.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий — ядерная сделка с Ираном — был подписан в 2015 году странами так называемой Группы 5+1, в которую входили постоянные члены Совбеза ООН США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, а также Германия.

Одним из условий ратификации этого соглашения Вашингтоном было то, что глава Белого дома был обязан каждые 90 дней подтверждать соблюдение Тегераном взятых на себя обязательств.

Президент США Дональд Трамп в октябре 2017 года отказался подтверждать соблюдение Ираном взятых на себя обязательств, ссылаясь на то, что Тегеран нарушает дух сделки.