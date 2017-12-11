Москва, 11 декабря, 2017, 07:41 — ИА Регнум. За последние два года «из тени» вышли порядка 6 млн работников, сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на данные Роструда РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Легализовано порядка 6 млн работников за период с 2015 по 2017 год. По данным Роструда, эта статистика свидетельствует о том, что достигнуты «существенные результаты» и эффективность сформированной системы управления процессом легализации трудовых отношений.

В Роструде также отметили, что оперативный штаб ведомства постоянно координирует работу региональных межведомственных комиссий. Кроме того, он проводит мониторинг и анализ сокращения неформальной занятости и ее легализации.

Налажена и работа по обмену данными и их сверке с профильными ведомствами и органами исполнительной власти субъектов.

Напомним, ранее в ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал темпы легализации самозанятых крайне низкими и поручил проработать идею уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Речь идет о том, чтобы самозанятые граждане получили статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тыс. руб. в год.

Всего, по мнению экспертов, около 20 млн самозанятых работников продолжают находиться в тени.