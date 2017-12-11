Вашингтон, 11 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Корректная подача информации перестала иметь значение для американских СМИ, заявил 11 декабря президент США Дональд Трамп в официальном Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, «лживые СМИ» вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны.

«Слишком мало дискуссий вызвали фальшивые и дискредитирующие сообщения, опубликованные на этой неделе лживыми СМИ. Они вышли из-под контроля: корректная подача информации ничего для них не значит», — написал Трамп.

Он пояснил, что некорректную информацию приходится постоянно опровергать. Только в декабре американский президент был вынужден трижды опровергнуть ложь, распространяемую журналистами.

Напомним, 3 декабря из-за некорректного репортажа о контактах Трампа с представителями России в ходе предвыборной кампании телекомпания ABC отстранила от работы одного из своих сотрудников.

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Спустя неделю, 10 декабря, журналист газеты The Washington Post Дэйв Уайгл разместил в Twitter фотографии пустых трибун в штате Флорида, указав, что выступление Трампа не вызвало интереса. Позже выяснилось, что фотографии были сделаны еще до приезда главы государства.