Киев, 11 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. «Марш за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который в Киеве накануне, 10 декабря, провели сторонники бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, собрал более 50 тыс. человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

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«Всего в центре Киева дежурят около тысячи полицейских и военных», — заявила пресс-секретарь киевского управления Национальной полиции Оксана Блищик.

Перед началом основного митинга на майдане Незалежности активисты прошли маршем по улицам столицы, пишет «Российская газета». По информации правоохранительных органов, участие в акции приняли свыше 2,5 тыс. человек.

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Сторонники Саакашвили митингуют в Киеве

Также 10 декабря сторонники Саакашвили, задержанного несколькими днями ранее в Киеве, выдвинули четыре требования к Верховной раде Украины. Как сообщила член политсовета «Рух новых сил» Ольга Галабала со сцены митинга на майдане Независимости, активисты потребовали принятия законов «об импичменте», «об антикоррупционном суде», «о выборах», а также одобрения отставки генпрокурора страны Юрия Луценко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Саакашвили был задержан вечером 8 декабря. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 «Содействие участникам преступной организации» Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения намерена просить суд избрать Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.