Фемида

07:42 Третье слушание по взаимным апелляциям «Роснефти» и АФК «Система» проходит сегодня, 11 декабря, в 18-м апелляционном суде города Челябинска. Сумма иска «Роснефти» к АФК «Система» составляет 170 миллиардов рублей, АФК «Система» считает его необоснованным. Ранее Арбитражный суд Башкирии постановил частично удовлетворить иск «Роснефти» и взыскать с АФК «Система» 136 млрд рублей. Обе стороны с решением не согласны.

07:42 Представители сторон процесса и СМИ собрались в зале. Судья проверяет явку сторон.

07:46 Заседание продолжается после недельного перерыва. Судья дает стороне ответчика закончить начатое ранее выступление с изложением пояснений о равноценности обмена активами в ходе реорганизации. В презентации ответчиков указывается «перевес» по переданным активам в пользу «Башнефти».

07:49 Выписка по лицевому счету «Башнефти» доказывает, что «Башнефть» действительно получила акции и только потом их погасила. Единственный случай, когда можно требовать возмещения ущерба, когда имущество было распределено неэквивалентно, но в данном случае это не так. Важно понять, как оценивать пакет акций «Система-Инвест», которые получила АФК в обмен на акции «Башнефти». Если брать оценку по балансовой стоимости, то «Башнефть» от реорганизации получила активов больше на 19 млрд рублей.

07:57 АФК «Система» еще раз подробно говорит о расчете стоимости переданных активов, исходя из дисконта за контроль по рассматриваемому пакету акций «Система-Инвест». Эквивалентность обмена ни судом, ни истцами не оспаривается. Судья подтверждает, что позиция ответчиков ясна и вопросов нет. «Система-Инвест» представляет свои дополнения по апелляционной жалобе о нарушениях суда первой инстанции и нарушении логики и выводов в судебном акте. «Система-Инвест» является ненадлежащим ответчиком по данному иску. Корпоративный характер спора установлен судами Москвы и Башкирии, поэтому исковые требования основаны на законе об АО. Статья 6 закона об акционерных обществах гласит, что акционеры дочерних компаний вправе требовать взыскание убытков, причиненных основным обществом. Но сам суд Башкирии отметил, что «Системе-Инвест» принадлежало только 25% акций «Башнефти», то есть «Система-Инвест» никогда не была по отношению к «Башнефти» основным обществом.

08:00 Суд первой инстанции установил, что в рассматриваемый период как «Система-Инвест», так и «Башнефть» являлись дочерними компаниями по отношению к АФК «Система». Контроль над «Система-Инвест» и «Башнефтью» якобы позволил ответчикам принимать любые решения в своих интересах. Но при этом истец «Башнефть», а «Система-Инвест» — ответчик, несмотря на их одинаковый статус в процессе. Второе грубое нарушение Башкирского суда состоит в превышении полномочий в части пересмотра выводов компетентных судебных и правоохранительных органов, связанных с приватизацией предприятий Башкирского ТЭК в конце 90-х — начале 2000-х годов.

08:04 Суд первой инстанции посчитал, что убыток произошел в результате погашения акций. Отвергая всю эту аргументацию АФК «Система», суд вслед за «Роснефтью» указывает, что переданный «Башнефти» пакет акций принадлежал АФК «Система» незаконно, но не очень понятно, как эта субъективная характеристика может влиять на существование объективного убытка. «Автомобиль либо попал в аварию, либо нет, независимо от намерений». Башкирский суд также полностью проигнорировал судебные акты, в том числе решения арбитражного суда Москвы от 2014 года об истребовании акций «Башнефти» в пользу государства и акты 2015 года о взыскании компенсации в пользу АФК «Система» с ООО «Урал-Инвест».

08:13 На самом деле, в этом деле речь идет о вине минземущества Башкирии, которое незаконно провело приватизацию «Башнефти», но они теперь сидят на стороне истцов. Вопрос о добросовестности АФК «Система» Московским арбитражным судом был разрешен еще в 2014 году, но еще более определенно суд высказался в решении 2015 года по иску АФК «Система» к ООО «Урал-Инвест». Не остается никаких сомнений относительно выводов суда 2014—2015 гг.: судом установлено, что заключение договора на покупку акций «Башнефти» «Системой» осуществлялось ответчиком открыто и публично исключительно с целью законного приобретения акций и владения ими, и было согласовано ФАС России с привлечением кредита банка ВТБ, который проверял передаваемое в залог имущество. Башкирский суд эти факты проигнорировал. Суд Москвы решил, что, приобретая акции «Башнефти», АФК «Система» не знала и не могла знать, что приобретает имущество каким-либо незаконным способом.

08:22 Оценивая спорную реорганизацию, суд с подачи «Роснефти» искусственно отделил от реорганизации один из этапов, связанный с IPO. Но сами же истцы в своем отзыве на иск пишут, что реорганизацию нельзя дробить на этапы. Вслед за истцами в своем определении это сделал башкирский суд. «Система-Инвест» напоминает о разрешении ЦБ на проведение допэмиссии акций, эквивалентного погашенному пакету. Истцы, в свою очередь, пытаются спорить с тем, что IPO было запланировано. Неопровержимыми доказательствами являются интервью председателя совета директоров «Башнефти» в 2012 году, отчет «Газпромбанка» от декабря 2013 года, где прописаны все этапы будущей реорганизации. Шла длительная подготовка к реорганизации и IPO, она велась открыто и публично.

08:30 Масштаб иска таков, что он является крупнейшим в истории новейшего российского правосудия. Ответчик напоминает, что возмещение убытка не может вести к необоснованному обогащению. «Мы не признаем убытка», — говорит ответчик.

08:33 «Система-Инвест» переходит к вопросу курсовой разницы. Потраченные на обязательный по закону выкуп акций 49 млрд рублей превратились в 79 млрд рублей. Истцы просят взыскать с ответчиков убыток от обесценения национальной валюты, что является нонсенсом, так как падение рубля повлияло на все компании и граждан России. Статья 317 ГК говорит, что валютой расчетов является рубль, если только стороны не оговорили иное в соглашении. Никаких соглашений с истцами у АФК «Система» не было, и ни одного долларового актива «Башнефть» в ходе реорганизации не утратила.

08:41 Иск о взыскании убытков не должен повлечь никакого обогащения. Но если иск будет удовлетворен, именно это и произойдет, так как у «Башнефти» по-прежнему сохраняется возможность дополнительного выпуска акций. У истцов, «Роснефти» и минзеимущества Башкирии, есть полный контроль над «Башнефтью», то есть они вольны принимать любые решения. В том числе им ничего не мешает провести размещение акций и привлечь деньги.

08:45 «Система-Инвест» завершает свое выступление доводом о злоупотреблении правом. 7 декабря стало известно, что «Роснефть» заявила новый иск к АФК «Система». Суммарный объем ее претензий оценивается в 300 млрд рублей. «Роснефть» потратила на покупку «Башнефти» 329 млрд рублей. Получается, что «Роснефть» хочет практически полностью компенсировать свои затраты за счет АФК «Система». В оценку пакета акций «Башнефти» при покупке у государства эти требования не были заложены.

08:45 Фактически эти дополнительные средства поступят в распоряжение «Роснефти», так как 8 из 10 членов Совета директоров «Башнефти» являются действующими сотрудниками «Роснефти». Возникает незаконное обогащение не только на стороне «Башнефти» от возможной эмиссии, но и на на стороне «Роснефти».

08:52 Суд объявляет перерыв на 15 минут до 11:00 (по челябинскому времени).

09:25 Заседание возобновилось, судья передает слово истцам, которые излагают свою апелляционную жалобу. В целом истцы поддерживают решение башкирского суда и считают только, что неправильно были применены нормы права в части установления размера убытков. Юрист «Роснефти» говорит о курсовой разнице. Убытки «Башнефти», по мнению истцов, нужно рассчитывать в долларах, потому что если лицу был причинен вред, то он подлежит возмещению в полном объеме. Суд первой инстанции непоследовательно и нелогично не применил пересчет в доллары США стоимости пакета акций «Система-Инвест». Деятельность «Башнефти» зависит от курсовых колебаний: выручка и расходы компании — в валюте, а также налог на добычу и экспортные пошлины тоже привязаны к доллару США. Это и определяет степень валютного риска «Башнефти». В 2014 году общество утратило существенную часть своих активов, что нельзя квалифицировать как обычный предпринимательской риск, о чём ответчики «знали и не могли не знать». «Башнефть» была лишена возможности застраховать свои валютные риски.

09:26 Суть управления валютными рисками — обеспечение сохранности и ликвидности средств. В условиях резкого сокращения валютной выручки в 2014 году — это именно долларовая подушка ликвидности, а не рубли. Суд не на 100% проиндексировал убытки, не посчитав пакет «Система-Инвест». Это необоснованно. В 2014 году, когда все формировали эту подушку ликвидности, это могла сделать и «Башнефть». Ответчики знали — и не могли не знать — о невозможности обеспечить свои обязательства в кризисных условиях 2014 года.

09:35 Решение суда в необжалованной части является законным и обоснованным, по мнению истцов. Суд установил, что с 2005 по 2014 гг. ответчики консолидировали «Башнефть» и большинством голосов приняли решение о реорганизации. Выкуп акций был спровоцирован тем, что условия реорганизации были невыгодными. Истинной целью реорганизации был вывод имущества из собственности «Башнефти». АФК «Система» — это профессиональный инвестор, поэтому она должна проверять чистоту сделок и поэтому является недобросовестным приобретателем. В 2015 году было два судебных решения, но ответчики письменные возражения о существовании таких решений в первой инстанции не предоставили.

09:44 «Роснефть» утверждает, что вина ответчиков в том, что они не предприняли никаких действий, чтобы минимизировать убытки. Ответчики ссылаются на планируемое IPO, которое истцы не оспаривают, но считают, что это не связанные между собой процессы. Ни в материалах совета директоров «Башнефти», ни в протоколе собраний ничего не говорится об IPO. Прямым текстом нигде не говорится, что реорганизация проводилась в целях IPO.

09:49 К вопросу вины имеет прямое отношение рассмотрение рисков реорганизации советом директоров, в том числе предъявление исков и обжалование решений совета директоров о реорганизации. Если реорганизации была законной и выгодной, то почему такие высокие риски были зафиксировали самими ответчиками? Вина доказана, и суд в этой части совершенно обоснованно удовлетворил исковые требования.

09:53 Истцы говорят: то, что было сначала передано, а потом погашено, нельзя считать эквивалентным обменом. «Роснефть» говорит, что никогда не спорила, что есть институт погашения акций, но ее позиция в том, что нельзя использовать корпоративные инструменты в неправомерных целях вывода имущества: «Не надо подменять убытки в гражданско-правовом смысле на бухгалтерские убытки». Истец говорит, что убытки отражены в отчетности «Башнефти» нестандартным методом — через капитал.

09:54 Ответчики никак не доказали, по мнению истцов, что «Башнефть» выиграла от реорганизации. Реорганизация и выкуп акций сами по себе не могут причинить убытка, но было необходимо эквивалентное возмещение. Тут неравномерность встречного представления и незаконное использование законных инструментов реорганизации.

10:06 Реорганизация и IPO были самостоятельными и независимыми друг от друга процессами, а то, что представили ответчики, было обоснованно не принято судом первой инстанции как неотносимое к предмету спора.

10:07 Были ли другие способы реорганизации? Это исследовал суд и установил, что были другие варианты. Никаких выгод, кроме выгод АФК «Система», «Башнефть» от реорганизации не получила. По поводу неосновательного обогащения истцы возражают и говорят, что удовлетворение иска заявлено только в пользу «Башнефти». Факт договорных отношений между «Роснефтью» и государством о приобретении «Башнефти» — это самостоятельное правовое действие и отношения к делу не имеет. «Мы в свою пользу не просим, мы просим восстановить права, и неважно, когда эти убытки были причинены, в период чьего владения».

10:14 Ответчики говорят, что Росимущество одобрило реорганизацию. Но годовой отчет — это просто форма отчетности, то есть менеджмент просто облагораживает в отчете действия прошлого акционера. Еще раз про IPO — ни один документ не подтверждает, что реорганизация и IPO взаимосвязаны. Погашение акций в 2015 году, произведенное Росимуществом, — у государства не было другого выхода. Не было смысла размывать свою долю, которую только что восстановили. Росимущество просто соблюдало закон о погашении казначейских акций, которые, по мнению истцов, продавать не было смысла.

10:21 Выступает представитель «Башнефти», он комментирует ходатайство АФК «Система» о том, что никто из истцов не имел права на подачу иска (у «Роснефти» и минземимущества Башкирии не было доверенностей, а у «Башнефти» не было решения совета директоров): «Отсутствие печати на доверенности представителя минзеимущества не имеет значения».

10:29 Якобы президент «Башнефти», подписывая иск, вышел за пределы своих полномочий, так как выработка позиции по корпоративным конфликтам относится к компетенции совета директоров. Но в данном случае, по мнению «Башнефти», никакого корпоративного конфликта нет, есть корпоративный спор. Иски были одобрены всеми. Про сроки исковой давности — отсчет срока идет с того момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав и получило возможность для их защиты. Акции переданы законом собственнику в лице РФ 9 декабря 2014 года, отсюда и надо считать срок исковой давности.

10:38 Минземимущество Башкирии также возражает против апелляции ответчиков. Прозвучал довод «Система-Инвест» о том, что они — ненадлежащий ответчик. Но это лишь формальное несоответствие критериям. Даже когда формально действия являются легитимными, но по существу недобросовестными, суды должны учитывать направленность умысла. Конечные бенефициары были одни — АФК «Система». Необходимо обращать внимание на мотивы. В этом деле мотивы имеют решающее значение. За благими намерениями и формальным соответствием закону ответчики постоянно пытаются скрыть свои недобросовестные действия.

10:51 Минземимущество Башкирии говорит, что ответчики постоянно передергивают факты. Например, Самедов в составе совета директоров «Башнефти» не является представителем минземимущества. АФК «Система»: «А кем он является?» Истец: «Представителем правительства Башкирии». АФК «Система»: «Вот пример передергивания». АФК «Система» задает вопрос «Роснефти»: по закону погашение казначейских акций возможно либо сразу, либо через год. Вы можете назвать пример безубыточного погашения акций? «Роснефть» просит снять этот вопрос. АФК «Система» продолжает: в практике «Роснефти» были такие примеры безубыточного погашения? «Роснефть» просит снять этот вопрос. АФК «Система» снова спрашивает: в деле есть такие примеры выкупа и погашения акций, как «Ростелеком», «Уралкалий» и др. В чём эти факты отличаются от того, что происходило в ходе реорганизации «Башнефти»? «Роснефть» не отвечает. АФК «Система» спрашивает: если миноритарии голосуют против какого-либо решения, значит ли это, что оно ведет к убыткам? «Роснефть» отвечает, что дисбаланс при разделе активов стал причиной предъявления акций к выкупу. АФК «Система» уточняет, сколько миноритариев голосовали против? Ответчик продолжает, что по вопросу погашения акций миноритариев, проголосовавших «за» было в 62 раза больше, чем «против». Так почему же они голосовали «за» погашение? «Роснефть» отвечает, что видит дисбаланс, а как голосовать, — право акционеров.

10:53 АФК «Система» снова задает вопрос: «При погашении обыкновенных акций был убыток?» «Роснефть» отвечает, что это не имеет отношения к делу. АФК «Система»: «Расходы на выкуп акций — это убыток?» «Роснефть» опять отказывается отвечать. АФК «Система» интересуется, в чём разница между теми расходами на выкуп акций «Башнефти» (когда это считается убытком), и теми, когда «Роснефть» выкупает свои акции на 70 млрд рублей (и это убытком не является)? «Роснефть» снова говорит, что всё нужно рассматривать в комплексе.

10:58 Вопросы задает «Система-Инвест»: а в первоначальном иске что-то было по валюте? «Роснефть» отвечает, что ее позиция складывается не только из искового заявления. «Система-Инвест» спрашивает, почему требования по валюте не были заявлены сразу, в первом исковом заявлении. «Роснефть» отвечает, что это ее право. «Система-Инвест» спрашивает, оспаривает ли истец тот факт, что при оценке пакета «Башнефти», приобретенного «Роснефтью» у государства, учитывался ущерб на 170 млрд рублей? «Роснефть» отказывается отвечать на этот вопрос. Объявлен перерыв на 25 минут до 13:20 (по челябинскому времени).

11:49 Заседание возобновляется. Слово предоставляется АФК «Система» для ответа на выступление истцов по их апелляционной жалобе. АФК «Система» возражает по вопросу курсовой разницы. Данный убыток носит производный характер — исходный убыток в иске — 106 млрд рублей, к нему добавлены требования по валютной переоценке. Если нет первоначального убытка от погашения акций, то и в целом убытка нет (ни в какой валюте). Ответчик приводит в пример судебную практику, которая говорит о том, что нельзя на стороны гражданских правоотношений возлагать ответственность за изменение макроэкономических показателей.

11:58 АФК «Система» напоминает, что по Гражданскому кодексу валютой долга является только рубль. Суд тем не менее взыскивает сумму убытка в рублях, но в пересчете по произвольному курсу доллара. По сути, сначала из рублей в доллары, потом обратно в рубли. Суд указал, что «Башнефть» не смогла сформировать валютные резервы и не смогла исполнить свои валютные обязательства, но это не соответствует действительности. Никаких валютных резервов «Башнефть» не формирует и формировать не планировала, что подтверждается документами, представленными «Башнефтью». Расходы в иностранной валюте компании составляли менее 6% от валютной выручки в рассматриваемый период. Доля валютного долга на конец 2014 года составляла 12%, а на конец 2015 года — только 3% Поскольку выручка была в валюте, а расходы были в рублях, то у «Башнефти» был механизм естественного хеджирования. Выручки в валюте хватало с лихвой, доллары не покупали, их было в избытке.

12:11 Суд просит ответчиков обозначить перед судом те ключевые доказательства, на которых основана их позиция. Судья перечисляет документы из материалов дела — более 50 томов.