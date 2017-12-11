Москва, 11 декабря, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Торги открылись 8 декабря ростом по доллару и евро. Курс доллара США после обновления максимума на 59,42 руб. перешел в фазу консолидации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На уровне 59,32 руб. участники рынка дожидались выхода данных по американскому рынку труда (NFP).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Количество новых рабочих мест в США за ноябрь превысило прогноз, а доллар подешевел после его публикации. Перед заседанием FOMC покупателей доллара разочаровал индекс среднего почасового заработка, который не дотянул до прогноза.

Почасовая зарплата выросла на 0,2% против ожидавшего роста на 0,3%, а значение за октябрь было пересмотрено с 0,0% до — 0,1%. Этот показатель играет важную роль при принятии решения по процентным ставкам ФРС США. Рынок труда остается сильным, и слабый показатель по зарплатам не должен стать препятствием к повышению процентной ставки в США 13 декабря.

На новостях американская валюта подешевела к рублю с 59,34 до 59,04. Отчет NFP имеет ограниченное влияние на рублёвые пары, поэтому дополнительную поддержку в вечернее время он получил от подорожания нефти. Росту котировок способствовали увеличение спроса на нефть в Китае и новости о возможной забастовке нефтяников в Нигерии.

Сегодня, 11 декабря, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,33%, до 63,09. Торги на Мосбирже откроются снижением по курсу рубля. При цене на Brent $63 за баррель курс доллара сохранит боковой тренд до оглашения решения ФРС США по процентной ставке.

Если покупатели сегодня смогут на открытии пройти 59,35 руб., то в течение двух дней курс доллара повысится до 59,60 руб. Если нет, то допускаю укрепление рубля до 58,78 руб.

Напомним, 8 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 4 коп. (-0,08%), до 59,13 руб., курс евро — на 6 коп. (-0,10%), до 69,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-1,33%), евро/рубль — 232,5 млн евро (-6,36%).

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