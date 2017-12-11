Рубль демонстрирует стабильность
Москва, 11 декабря, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Торги открылись 8 декабря ростом по доллару и евро. Курс доллара США после обновления максимума на 59,42 руб. перешел в фазу консолидации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На уровне 59,32 руб. участники рынка дожидались выхода данных по американскому рынку труда (NFP).
Количество новых рабочих мест в США за ноябрь превысило прогноз, а доллар подешевел после его публикации. Перед заседанием FOMC покупателей доллара разочаровал индекс среднего почасового заработка, который не дотянул до прогноза.
Почасовая зарплата выросла на 0,2% против ожидавшего роста на 0,3%, а значение за октябрь было пересмотрено с 0,0% до — 0,1%. Этот показатель играет важную роль при принятии решения по процентным ставкам ФРС США. Рынок труда остается сильным, и слабый показатель по зарплатам не должен стать препятствием к повышению процентной ставки в США 13 декабря.
На новостях американская валюта подешевела к рублю с 59,34 до 59,04. Отчет NFP имеет ограниченное влияние на рублёвые пары, поэтому дополнительную поддержку в вечернее время он получил от подорожания нефти. Росту котировок способствовали увеличение спроса на нефть в Китае и новости о возможной забастовке нефтяников в Нигерии.
Сегодня, 11 декабря, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,33%, до 63,09. Торги на Мосбирже откроются снижением по курсу рубля. При цене на Brent $63 за баррель курс доллара сохранит боковой тренд до оглашения решения ФРС США по процентной ставке.
Если покупатели сегодня смогут на открытии пройти 59,35 руб., то в течение двух дней курс доллара повысится до 59,60 руб. Если нет, то допускаю укрепление рубля до 58,78 руб.
Напомним, 8 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 4 коп. (-0,08%), до 59,13 руб., курс евро — на 6 коп. (-0,10%), до 69,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-1,33%), евро/рубль — 232,5 млн евро (-6,36%).
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