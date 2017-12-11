РФ объявили спортивную войну, но боятся проиграть ей реальную: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Продолжить давление: президент США ввёл новые санкции против России;
- Главные вызовы: RAND заявляет, что США могут проиграть войну альянсу из России и Китая;
- «Сопли о единых народах»: украинский чиновник призвал «раздробить Россию на части»;
- Пример сотрудничества: Белоруссия решила поставлять нефтепродукты через порты России;
- Не трус, но боюсь: сборная США отправится на ОИ-2018;
- Перевернуть страницу: в Госдуме призвали не бойкотировать Олимпиаду.