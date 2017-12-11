Киев, 11 декабря, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Черный список скандально известного украинского ресурса «Миротворец» пополнился именем российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Сообщение об этом опубликовано на странице «Миротворца» в Facebook.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Янович Черкасский. 1988. СССР Черная метка

Авторы публикации отметили, что в «чистилище» попала очередная «бесприданница». Поводом для внесения Гузеевой в базу данных сайта стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» — дело в том, что ранее телеведущая побывала в Крыму.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева снималась в фильмах «Жестокий романс», «Граффити», «Палач», «Там, где живет любовь». С октября 2008 года она ведет на «Первом канале» передачу «Давай поженимся».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в пособничестве украинскому сайту «Миротворец». Ресурс занимается прямым подстрекательством к расправам над журналистами и общественными деятелями, якобы совершившими преступления против Украины.

Захарова отметила, что «одиозный, страшный и противоречащий всем нормам в сфере защиты СМИ и журналистов ресурс» располагается на американских серверах, а руководство страны делает вид, что не замечает этого.

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