Симферополь, 11 декабря, 2017, 04:57 — ИА Регнум. «Непоколебимая вера» в Украину, за которую ее президент Пётр Порошенко поблагодарил крымчан, присутствует разве что в фантазиях. Подобная риторика вызывает у жителей региона раздражение, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Делая такие заявления, президент Украины Пётр Порошенко может получить ответную благодарность от крымчан и жителей юго-востока Украины только в своих больных фантазиях. Благодарить нам, а тем более жителям ДНР и ЛНР, против которых киевский режим ведёт войну, просто не за что», — отметил Ганжара.

По словам депутата, благодарность Киеву жители Крыма могут испытывать только за то, что более ничем не связаны с Украиной. Более того, подобного рода риторика раздражает крымчан, так как руководство Украины продолжает упоминать регион в «пустых, ни к чему не ведущих выступлениях», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко опубликовал заявление, приуроченное к Международному дню прав человека. В нем он поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру в справедливость» и «Украинское государство», не уточнив, в чем именно эта вера проявляется.