Москва, 11 декабря, 2017, 03:56 — ИА Регнум. С 11 декабря российские пассажирские поезда южного направления полностью переведены на движение по линии Журавка — Миллерово. Таким образом, все составы будут следовать в обход Украины.

Neu-Zwei Поезд

Переходный период занял сутки с 10 по 11 декабря. По старой линии, проходившей по украинской территории, пассажирские поезда более курсировать не будут.

Запуск пассажирских поездов по новой линии проходил в несколько этапов. Первыми между Журавкой и Миллерово были пущены поезда, не имевшие промежуточных остановок на старой линии. График для них был составлен без изменения времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов анонсировал окончательный перевод поездов на новую линию, исключающую частичное следование по территории Украины. Линия Журавка — Миллерово имеет протяженность 137 км и проходит по территории Воронежской и Ростовской областей.

20 сентября по новой линии начали регулярно ходить грузовые составы, что позволило РЖД протестировать работу систем управления движением и инфраструктуру участка. До введения в строй участка Журавка — Миллерово российские поезда южного направления, включая поезд Москва — Адлер, должны были пересекать территорию Луганской Народной Республики, подконтрольную украинским силовикам.

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