Киев, 11 декабря, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Лидер украинского «Руха правых сил» Михаил Саакашвили продолжает голодовку в СИЗО Киева и чувствует себя хорошо. Об этом в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2» рассказала супруга политика Сандра Руловс.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области «чувствует себя хорошо и бодро», сообщила Руловс, ссылаясь на защитников Саакашвили. Она выразила надежду, что ей разрешат свидание с мужем.

Супруга Саакашвили также заявила, что украинский суд несправедлив по отношению к политику, а власти страны, вероятнее всего, уже продиктовали служителям Фемиды нужное решение. Киев настроен на высылку Саакашвили в Грузию и стремится выиграть время, пояснила она.

«Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде», — сказала Руловс.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря Михаил Саакашвили был задержан в центре Киева и помещен в следственный изолятор. В соответствии со статьей 256 УК Украины ему инкриминируют содействие участникам преступных организаций. В СИЗО политик объявил бессрочную голодовку.

10 декабря в украинской столице состоялся митинг, организованный сторонниками Саакашвили, на который пришли более 50 тыс. человек. По итогам акции митингующие выдвинули четыре требования к Верховной раде Украины.

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