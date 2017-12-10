Киев, 10 декабря, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее также занимавший пост губернатора Одесской области Украины, подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на адвоката политика.

ИА REGNUM Саакашвили

«Саакашвили подал в суд на Луценко, — передает вещатель. — Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря текущего года.

Бывшему губернатору Одесской области, который в СИЗО объявил голодовку, инкриминируют содействие участникам преступных организаций (статья 256 УК Украины).

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