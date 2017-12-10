Манчестер, Великобритания, 10 декабря, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступили «Манчестер Сити» в матче шестнадцатого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 10 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:2.

VirusMaster Панорама стадиона ФК Манчестер Сити

В составе победителей голевыми действиями отметились Давид Сильва и Николас Отаменди. У хозяев поля мяч забил Маркус Рэшфорд.

После шестнадцати матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Клуб «Манчестер Юнайтед», набравший 35 баллов, находится на второй позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 16-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:2.

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