Санкт-Петербург, 10 декабря, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Застроенную многоэтажными жилыми комплексами деревню Кудрово, вплотную примыкающую к Санкт-Петербургу, не будут передавать городу из состава Ленинградской области. Об этом сообщили представители городских и областных властей.

Lenobl.ru Строительство в Ленобласти

Ранее активисты из числа жителей Кудрово обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать этот населенный пункт из состава Всеволожского района Ленинградской области в состав Невского района Санкт-Петербурга в качестве муниципального округа. Однако это означало бы изменение административных границ двух соседних субъектов Федерации.

«Мы не планируем в ближайшее время ставить вопрос о корректировке границ Санкт-Петербурга, включении Кудрово и т.д.», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов после заседания Координационного совета двух регионов в сфере социально-экономического развития, сообщило издание «Недвижимость и строительство Петербурга».

Слова городского коллеги подтвердил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов: «Такой вопрос не стоит».

Как отмечает источник, к середине 2017 году в Кудрово было зарегистрировано 15 тыс. человек, а проживает, по неофициальным данным, в четыре с половиной раза больше людей. Согласно прогнозам, население Кудрово к 2025 году достигнет 100 тыс. человек.

Лебедев руслан Новостройки деревни Кудрово

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября глава Ленобласти Александр Дрозденко предложил вынести на всеобщее обсуждение идею присвоения деревне Кудрово статуса города Ленинградской области, а для поселка Мурино и деревни Новое Девяткино — идею объединения в один населенный пункт с городским статусом.

Дрозденко призвал жителей застраиваемых населенных пунктов на границе с Петербургом сменить городскую прописку на областную, если те хотят рассчитывать на социальные блага от Ленобласти.

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В апреле 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости координации градостроительной политики с Ленобластью в рамках Петербургской агломерации и возмутился тем, что вокруг Петербурга появился «каменный лес» из новостроек на бывших сельскохозяйственных землях.

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Как отмечают СМИ, почти все жители Кудрово трудоспособного возраста работают в Санкт-Петербурге и там же платят налоги. При этом Кудрово — единственный населенный пункт Ленинградской области, находящийся внутри петербургской КАД.