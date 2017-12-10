Токио, 10 декабря, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Сложилось так, что в финальной группе Восточноазиатского чемпионата по футболу 2017 года сошлись команды стран, находящихся в напряженном политическом и, прямо скажем, военном противостоянии. Это — Япония, КНР, Республика Корея (Южная Корея) и КНДР. В прошедшую субботу 9 декабря в Токио был проведен матч между японской и северокорейской сборными. Несмотря на враждебные отношения правительств этих стран, болельщики с обеих сторон вели себя достойно, не допуская каких-либо выпадов и провокаций друг к другу. Так было и при представлении команд, и при исполнении гимнов, да и в целом в ходе игры.

Juche-songun.ru Футбол в КНДР

Комментируя обстановку во время матча, корреспондент агентства «Рейтер» Крис Галлахер напоминает, что вполне доброжелательная спортивная атмосфера на стадионе царила по прошествии всего лишь двух недель после проведенных КНДР испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет, которые перелетели через японский остров Хоккайдо и упали в Японское море.

Хотя японские власти использовали эти запуски для дальнейшего нагнетания в стране антисеверокорейских настроений и призывов наращивать военный потенциал, собравшиеся на матч молодые болельщики воспринимали встречу двух команд не как выяснение отношений представителей непримиримых народов-врагов, а как обычное спортивное состязание. Об этом говорил английскому корреспонденту игравший за сборную КНДР проживающий в Японии этнический кореец Ким Сонг Ги, отметивший, что вопреки ожиданиям японские болельщики были весьма уважительны к сопернику.

Токийские власти в качестве санкций против КНДР запрещают жителям этой страны посещать Японию даже в качестве болельщиков во время международных спортивных состязаний. Запрещают не только болельщикам, но и спортсменам. В даном случае для участия в матче северокорейским футболистам было дано такое разрешение в виде особого исключения.

О необходимости не смешивать спорт с политикой заявил главный тренер японской сборной бывший известный югославский футболист босниец Вахид Халилходжич, отметив, что спортсмены встречаются не для выяснения политических вопросов, а для того чтобы вместе «разделять чувства дружбы, братства и радости». И добавил:

«Я очень рад, что являюсь частью общей семьи спортсменов. Спорт способствует всему лучшему в обществе, в котором мы живем, в этом совершенно сумасшедшем мире. И он является наилучшим ответом политиканам».

На сей раз спортивное счастье было на стороне японцев — они победили со счетом 1: 0. Однако гораздо важнее то, что молодые люди двух стран получили возможность смотреть друг на друга не через оружейный прицел, как призывают их политики и пропаганда, а мирно сидя рядом на одном стадионе, радуясь и огорчаясь перипетиям спортивной борьбы.