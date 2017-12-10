Киев, 10 декабря, 2017, 21:53 — ИА Регнум. На митинг в Киеве, организованный сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пришли более 50 тыс. человек. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в сообщении пресс-службы украинской партии «Рух новых сил».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Около 50 тыс. украинцев вместе с женой Михаила Саакашвили, депутатами Юрием Д., Егором С., Виктором Ч. и другими вышли на марш за импичмент», — отмечается в сообщении.

Полиция Киева ранее сообщила, что в акции протеста в столице приняли участие 2,5 тыс. человек. За порядком следили порядка 1 тыс. сотрудников полиции и служащих Нацгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Киеве прошел «марш за импичмент» президента страны Петра Порошенко. По итогам акции сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного 8 декабря в Киеве, выдвинули четыре требования к Верховной раде Украины.

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