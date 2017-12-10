Вашингтон, 10 декабря, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Экономика США демонстрирует высокие темпы роста. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Дела у нашей экономики идут очень хорошо, хотя на эту тему фейковые новости тратят как можно меньше времени, — пишет глава Белого дома. — Фондовый рынок побил еще один рекорд, безработица в стране за последние 17 лет находится на самом низком уровне».

Трамп также добавил, что некоторые компании «возвращаются в США».

27 ноября президент США Дональд Трамп в своем микроблоге написал, что экономика США переживает бум вопреки скандалу с «российским вмешательством», который демократы используют для объяснения своего поражения на выборах главы государства.

По его словам, «ложные объяснения демократов» сопутствуют каждому дню его нахождения на посту президента.

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