Киев, 10 декабря, 2017, 21:21 — ИА Регнум. 21-летний военный инструктор из США скончался на Украине. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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Трагедия произошла в воскресенье, 10 декабря, в помещении одного из магазинов во Львове.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая, на данный момент, выясняет все обстоятельства произошедшего», — передает вещатель.

Напомним, официально США оказывают военную помощь Украине только в виде снаряжения, оборудования и «нелетального вооружения». Кроме личного состава украинских вооруженных сил, американские инструкторы занимаются обучением подразделений Национальной гвардии Украины, где особенно высок процент сторонников нацистской идеологии.

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