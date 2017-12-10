Севилья, Испания, 10 декабря, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Футболисты «Бетиса» на своем поле уступили «Атлетико» в матче пятнадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась со счетом 0:1.

(сс) AnnRos Футбол

Героем встречи стал полузащитник гостей Сауль, забивший единственный мяч на 29-й минуте.

После пятнадцати матчей в чемпионате Испании «Атлетико» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Бетис», набравший 18 баллов, находится на одинадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 15-й тур

«Бетис» (Севилья) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:1.

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