Хохфильцен, Австрия, 10 декабря, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) из-за допинговых нарушений принял решение ограничить в правах Союз биатлонистов России (СБР). Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил президент IBU Андерс Бессеберг на пресс-конференции в австрийском Хохфильцене.

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«Исполком принимает решение Международного олимпийского комитета (МОК) и расширяет рабочую группу, — сказал Бессеберг. — (…) Российская сторона теряет право быть представленной на конгрессах (IBU), проводить конгрессы и выдвигать своих представителей в руководящие органы союза (IBU)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. исполнительный комитет МОК принял решение отстранить РФ от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Спортсменам из РФ, не обвинявшимся в употреблении допинга, было разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом в качестве «Команды олимпийцев из России».

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