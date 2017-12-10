Киев, 10 декабря, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, задержанного 8 декабря в Киеве, выдвинули четыре требования к Верховной раде Украины. Об этом, как передает «Укринформ», сообщила член политсовета «Рух новых сил» Ольга Галабала со сцены митинга на Майдане Независимости в Киеве.

ИА REGNUM Саакашвили

«Мы точно знаем, что с 19 декабря по 22 декабря в парламенте они должны принять четыре наших требования», — говорит Галабала.

По ее словам, сторонники Саакашвили требуют принять закон «об импичменте», закон «об антикоррупционном суде», закон «о выборах», а также одобрить отставку генпрокурора страны Юрия Луценко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря жена лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили Сандра Рулофс со сцены на Майдане Независимости заявила, что власти Украины «пересекли красную линию».

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